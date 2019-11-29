Ангела Меркель упала со сцены в Берлине

Канцлер Германии потеряла равновесие, пытаясь запрыгнуть на метровую высоту.

Канцлер Германии Ангела Меркель оступилась и упала со сцены во время выступления в Берлине. Об этом сообщает Bild.

"Сзади все выглядело серьезно", — поделился эмоциями один из очевидцев, намекнув на проблемы со здоровьем у Меркель.

Однако очевидец ошибался. Меркель всего лишь не заметила лестницы, ведущей к сцене, и решила запрыгнуть на метровую высоту. В итоге она потеряла равновесие и упала, но быстро встала на ноги.

"Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам", — иронично высказалась Меркель после.

Ранее Ангеле Меркель действительно становилось плохо на официальных приемах. В июне ее трясло на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и с главой Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Видео: YouTube / Guardian News, Paralympic Games, Angela Merkel