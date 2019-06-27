Меркель вновь стало плохо: канцлера начало трясти на встрече с президентом

В этот раз глава кабмина отказалась от стакана с водой.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо. На этот раз ее затрясло во время официальной встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. На видео, которое опубликовали СМИ, видно, как глава кабмина начинает дрожать крупной дрожью посреди берлинской резиденции президента, во дворце Бельвю.

Это произошло 27 июня в 08:30 (09:30 по мск) во время речи Штайнмайера по поводу вступления в должность министра юстиции представителя СДПГ Кристине Ламбрехт. Как и в прошлый раз, Меркель пыталась справиться с ситуацией, меняя положение рук. Ей предложили стакан воды, однако от него она отказалась, продолжив участие в мероприятии.

Спустя 30 минут журналисты заметили канцлера в бундестаге. По их словам, с ней все было в порядке.

Ранее Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским в Берлине. Стоя на красной дорожке, она пошатывалась и тряслась. Тогда глава кабмина заявила, что почувствовала себя плохо из-за обезвоживания.

Видео: Telegram