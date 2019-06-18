Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским в Берлине

Стоя на красной дорожке, канцлер Германии пошатывается и трясется.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На видеозаписи, которую опубликовали немецкие СМИ, видно, как глава кабмина, стоя на красной дорожке, пошатывается и трясется.

После торжественной части Меркель и Зеленский ушли на переговоры. Примерно через час они вышли к прессе. Журналисты первым делом поинтересовались, как чувствует себя канцлер. Она ответила, что выпила три стакана воды, и ей значительно стало лучше.

В последние дни в Берлине держится жаркая погода. Столбики термометра поднялись до отметки плюс 30 градусов. Возможно, Ангела Меркель почувствовала себя плохо из-за жары.

Ранее Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Путиным.

Видео: Twitter / DW Politik