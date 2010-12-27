Кабмин Германии обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Немецкие власти требуют от России внести свой вклад в расследование этого громкого дела.

Громкое убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине осложняет отношения между Россией и Германией. В кабмине ФРГ хотят обсудить дальнейшую реакцию на это преступление. От РФ требуют внести свой вклад в расследование громкого дела. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью газете Bild.

Говоря о выстраивании отношений с Москвой Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что "в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России". Они считают, что РФ нарушает их воздушное пространство и ведет кампании по дезинформации. Германия, по словам министра, не может отбросить этот опыт в сторону.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. По мнению немецких властей, к этому преступлению могут быть причастны госорганы России или Чечни.

Ранее мы писали, что Германия объявила персонами нон-грата двух российских послов.