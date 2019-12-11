Донбасс выдвинул ультиматум Украине

Глава ДНР отметил, что решения "нормандской четверки" не будут реализованы, пока Киев н выполнит условие.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул украинским властям ультиматум. Его заявление опубликовало "Донецкое агентство новостей".

Пушилин заявил, что обмен пленными, установление перемирия на Донбассе с начала 2020 года и другие решения саммита "нормандской четверки" будут не реализованы до тех пор, пока Киев не опубликует официальный текст коммюнике. При этом он должен быть без искажений и несогласованных вставок.

В настоящий момент, по словам главы ДНР, на сайте президента Украины размещен "намерено искаженный" документ. В частности, формулировку "Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса (Донбасса)" изменили на "все правовые аспекты Закона об особом статусе". Пушилин считает, что сужение особого статуса до одного закона недопустимо. Он отметил, что "власти Киева дошли до крайней степени вранья".

Саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря в Париже. Лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, а также прекращение огня до конца года и подготовку новых участков для разведения войск Киева и Донбасса.

Ранее Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа.