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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

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Украина возьмет долг газом, а не деньгами.

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера во время брифинга после обсуждений "нормандского" саммита. Президент Украины заявил, что уладил ситуацию в разговоре с главой России. Оператор не будет требовать компенсации 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража

Наша позиция простая: мы готовы взять газом

добавил Зеленский

По словам политика, это тот компромисс, на который Украина готова пойти

Ранее Piter.tv писал о том, что следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.

Видео: YouTube/Факти ICTV

Теги: владимир зеленский, владимир путин, газ, транзит
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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