Украина возьмет долг газом, а не деньгами.

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера во время брифинга после обсуждений "нормандского" саммита. Президент Украины заявил, что уладил ситуацию в разговоре с главой России. Оператор не будет требовать компенсации 3 млрд. долларов по решению Стокгольмского арбитража

Наша позиция простая: мы готовы взять газом добавил Зеленский

По словам политика, это тот компромисс, на который Украина готова пойти

Ранее Piter.tv писал о том, что следующий "нормандский" саммит может пройти в Берлине.

Видео: YouTube/Факти ICTV