Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Политик раскрыл подробности обсуждений с президентом России.

Владимир Зеленский назвал ничьей переговоры с Владимиром Путиным. Однако он почувствовал готовность на некоторые уступки от главы РФ.

Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить...Я просто другой человек, быстрый: я думал раз, раз, договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика прокомментировал президент Украины

Политик охарактеризовал разговор как сложный. Он добавил, что общение длилось больше заявленного времени. Предполагалось, что общение ограничится 20 минутами, но встреча длилась около часа. Сначала политики разговаривали в четырехстороннем формате, а после - тет-а-тет. Зеленский заметил, что Путин скрупулезен, каждый вопрос разбирает на детали. Им приходилось регулировать каждое слово. Однако глава государств удалось все же договориться о некоторых моментах.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки на саммите в Париже.

Видео: YouTube/Зе! Президент, AFP News Agency