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Киев исправил коммюнике "нормандского саммита" после требований ДНР

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Они уравняли информацию в английской и украинской версиях документа.

Киев исправил коммюнике "нормандского саммита" после требований ДНР. Ранее Денис Пушилин потребовал изменить документ на украинском языке. В предыдущей версии говорилось о том, что стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей. Это касается особого статуса отдельных территорий на Донбассе.

В ДНР заметили, что в английской версии коммюнике говорится обо всех правовых статусах, а не только о законе. В частности, они включают в себя и поправки, которые необходимо внести в Конституцию.Чиновники добавили, что не будут выполнять условия, пока Киев не приведет документ к стандарту.

В офисе президента Украины убрали спорную строчку из текста коммюнике. Теперь английская  и украинская версии договора полностью соответствуют друг другу.

Ранее Piter.tv писал о том, что лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике из трех пунктов.
 

Теги: днр, донбасс, коммюнике, нормандский саммит
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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