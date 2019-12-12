Они уравняли информацию в английской и украинской версиях документа.

Киев исправил коммюнике "нормандского саммита" после требований ДНР. Ранее Денис Пушилин потребовал изменить документ на украинском языке. В предыдущей версии говорилось о том, что стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей. Это касается особого статуса отдельных территорий на Донбассе.

В ДНР заметили, что в английской версии коммюнике говорится обо всех правовых статусах, а не только о законе. В частности, они включают в себя и поправки, которые необходимо внести в Конституцию.Чиновники добавили, что не будут выполнять условия, пока Киев не приведет документ к стандарту.

В офисе президента Украины убрали спорную строчку из текста коммюнике. Теперь английская и украинская версии договора полностью соответствуют друг другу.

Ранее Piter.tv писал о том, что лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике из трех пунктов.

