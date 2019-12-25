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Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе
Сегодня, 11:54
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lesjasap

Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе

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Силовики ВСУ не начинают стрельбу первыми.

Владимир Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ на Донбассе. Президент Украины рассказал, что не давал распоряжения вооруженным силам страны начинать огонь первыми. Однако силовики не могут не отвечать на обстрелы, которые начинаются с неподконтрольных Киеву участков. Об этом политик сообщил журналистам во время пресс-конференции.

Я хотел показать всему миру, и сейчас мы делаем это, что у нас очень сильная армия. Но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну

Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины считает, что представители ВСУ не стреляют по гражданскому населению в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он опроверг подобные предположения.

ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе.

Теги: армия, владимир зеленский, донбасс, линия соприкосновения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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