Накануне из-за нарушения режима прекращения огня была ранена жительница Еленовки.

ДНР повысила боеготовность из-за ухудшения ситуации в Донбассе. Об этом рассказал глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин.

По его словам, украинские военные с 1 мая более 250 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за этого в течение 19 дней погиб один мирный житель, ещё 11 ранены — среди них пять детей.

Пушилин отметил, что ДНР готова к конструктивному диалогу с представителями Киева в том случае, если достигнутые договорённости будут исполнятся двумя сторонами. Он подчеркнул, что граждане республики страдают.

Но мы не можем бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке. Денис Пушилин, глава ДНР

Он отметил, что накануне из-за нарушения режима прекращения огня была ранена жительница Еленовки.

Глава ДНР подчеркнул, что вместо привлечения виновных в обстрелах к ответственности, представители Киева отказываются подписывать документ контактной группы о контроле прекращения огня. Также, по словам Пушилина, они не хотят проводить совместную работу по снижению напряжённости на линии соприкосновения.

Ранее Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс.

Видео: YouTube / Минобороны России