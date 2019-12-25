Политик заявил, что настроен на результат.

Владимир Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции с журналистами, посвященной году его управления государством.

Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. Мне все равно, нам нужен результат Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что в последнее время он не общался с лидером России Владимиром Путиным. Однако диалог между сторонами Зеленский считает неизбежным, так как Украина и РФ должны договориться, а для этого требуется общаться друг с другом. В настоящее время разговор откладывается из-за того, что страны занимаются решением проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Зеленский заявил о переговорах с Россией по обмену удерживаемыми лицами.