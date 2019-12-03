Это произойдет, если станы почувствуют в этом необходимость.

Киев высказался о возможности встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет. По словам вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы, разговор между лидерами стран пройдет ради защиты интересов. Об этом сообщил УНИАН.

По словам Кулебы, если встреча "даст возможность сделать шаг вперед", то ее проведут. Чиновник заметил, что потребность в переговорах с Россией может возникнуть "очень спонтанно". Однако Украина не позволит иностранцам создавать впечатление, что Зеленский приехал чтобы договариваться о чем-то за спинами союзников и своего народа.

Кулеба добавил, что график в "нормандском формате" подразумевается довольно гибким. Это позволит политикам отступать от протокольной части ради личных встреч.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки".

Видео: YouTube/Світське життя, Українська правда