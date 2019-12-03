На "кости" предварительного итогового документа страны нарастят "мясо".

В Киеве рассказали о проекте заявления "нормандской четверки". Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что документ не содержит прорывных идей. Об этом он сообщил во время эфира на телеканале ICTV. На данный момент проект итогового документа уже имеется у представителей стран-участников. Это необходимо для того, чтобы текст обрел "мясо", которое можно дополнить.

Сейчас коммюнике является очень дипломатическим добавил чиновник

Кулеба считает, что все будет зависеть от переговоров между лидерами государств. Напомним, что к участию в саммите приглашены Франция, Германия, Россия и Украина.Он пройдет 9 декабря в Париже.

Ранее Piter.tv писал о том, что в кабмине Украины заявили о готовности "принять пару областей" России.

Видео: YouTube/LB official channel, 112 Украина, Телеканал ATR, Світське життя