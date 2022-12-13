Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией

В Британии негативно оценили "Минские соглашения".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал процесс нормандского формата лишь дипломатической имитацией для сторон. Такое мнение иностранец высказал в ходе интервью украинскому телеканалу "Рада", когда находился в Киеве с рабочим визитом в конце января 2023 года. Гость программы пояснил, что данный формат работал с 2014 года и привел к подписанию "Минских соглашений". По словам политика, на самом деле странам Запада следовало ввести масштабное санкционное давление против президента РФ Владимира Путина и России еще в тот момент. Он добавил, что мирное урегулирование регионального конфликта "никуда не двигалось".

Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский процесс" и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать. Борис Джонсон, экс-премьер-министр Британии

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине работал с июня 2014 года

Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в Великую Отечественную.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада