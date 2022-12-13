Экс-премьер Британии напомнил о жертвах, которые погибли из-за нацистов.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил украинской журналистке о жертвах русского народа в Великую Отечественную войну. В эфире местного телеканала "Рада" иностранному гостю пришлось осадить корреспондентку, которая сравнила российских военных с немецкими нацистами. Политик напомнил СМИ о том, что народы РФ и Украины понести огромные потери своего населения во Второй мировой войне. Таким мнением британец поделился в ходе интервью, которое было дано в в ходе его рабочего визита в Киев, совершенного в конце января.

Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Политик пояснил, что будучи на посту премьер-министра Великобритании, выступал за активное снабжение киевского режима и Вооруженных сил Украины западным оружием. Чиновник также предлагал коллегам запустить масштабную тренировочную операцию для солдат с общей возможностью подготовить около 10 тысяч солдат каждые четыре месяца.

Борис Джонсон приехал в Бучу.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада