Борис Джонсон приехал в Бучу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Украину. Об этом сообщают украинские СМИ.
Политик не анонсировал свои планы посетить Украину. На опубликованных кадрах Джонсон предположительно находится в городе Буча в Киевской области. Его сопровождают военные и журналисты.
По информации The Telegraph, Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский попросил у министров обороны Запада ускорить поставки танков, пушек, систем ПВО.
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