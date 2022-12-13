Зеленский попросил у министров обороны Запада ускорить поставки танков, пушек, систем ПВО

Глава Украины выступил на министерской встрече в "Рамштайне".

Украинский президент Владимир Зеленский попросил у министров обороны Запада ускорить поставки танков, пушек, другой артиллерии, систем противовоздушной обороны. Об этом глава государства сообщил во время встречи рабочей группы, которая проводится на американской военной базе "Рамштайн" в Германии. Политик принял участие в мероприятии по видеосвязи. Лидер страны пояснил, что эти средства и техника нужны ВСУ для того, чтобы применять их на поле боя против российской артиллерии и ракет. Киевский режим призывает международных союзников действовать быстрее.

Я могу поблагодарить вас сотни раз за то, что вы уже сделали. Но сотни благодарностей - это не сотни танков. Мы можем сказать тысячи слов в дискуссиях, но не могут заменить словами пушки. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что на сегодняшней встрече министры НАТО обсудят дальнейшую военную помочь Украине, но прежде всего поднимут вопрос о возможной передаче немецких танков Leopard.

Зеленский рассчитывает на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году.

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