В апреле в Петербурге солнце светило почти 111 часов

Помимо этого, стало известно, что средняя температура воздуха в прошлом месяце – 5,7 градусов, выпало 67,8 миллиметров осадков, было 22 дождливых и снежных дня.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел апрельские итоги погоды в городе на Неве. Данными специалист поделился в своем tg-канале 2 мая.

Отмечается, что месяц получился сложным, поскольку в характере погоды было много перепадов. Речь идет о жаре в +20 градусов и снегопадах: 20 апреля выпало 11 сантиметров снега.

По всем метеорологическим параметрам месяц не выбивается из общего ряда значений. Но надо отметить последнюю пентаду апреля, так как она много определяла. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

В четверг, 25 апреля, аномалия температуры перешла к отрицательному значению, однако далее очень теплая погода вывела месяц к положительному отклонению температуры от нормы.

Также на 25 апреля количество выпавших осадков составляло 183% от нормы. В 2017 году осадков в апреле было 235% от нормы, из-за чего ожидалось, что Петербург приблизится к ним, однако этого не произошло.

Помимо этого, стало известно, что средняя температура воздуха в прошлом месяце – 5,7 градусов, выпало 67,8 миллиметров осадков, было 22 дождливых и снежных дня, а солнце светило 110,6 часов.

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Фото: Piter.TV