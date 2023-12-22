Ушел из жизни 29-летний актер театра "Фонарик" Данила Гребнев

Данила Гребнев вел активный образ жизни: он был талантливым актером, музыкантом, философом и участвовал в различных мероприятиях.

На 30-м году жизни в Петербурге скончался российский актер Данила Гребнев. Об этом 2 мая пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая.

Ушел из жизни талантливый, харизматичный, интересный и удивительный молодой человек. Пресс-служба Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая

Данила Гребнев вел активный образ жизни: он был талантливым актером, музыкантом, философом и участвовал в различных мероприятиях. Работал молодой человек в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, в последнее время служил в детском театре "Фонарик", расположенном в Петербурге.

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