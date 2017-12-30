Петербуржец с фонариком помогал пешеходам переходить дорогу из-за сломавшегося светофора

В Невском районе Петербурга мужчина взял на себя ответственность за жизни пешеходов на Шлиссельбургском проспекте.

На Шлиссельбургском проспекте вечером 10 января неизвестный прохожий помогал пешеходам перейти дорогу из-за проблем со светофором. Как сообщают очевидцы, мужчина светил фонариком, чтобы автомобили останавливались перед людьми.

Инцидент произошел около дома номер 12 корпус 1. На участке дороги начались проблемы с переходом местных жителей через дорогу. “Виновником” стала неработающая кнопка светофора, которая не позволяла пешеходам регулировать сигнал, чтобы желающие могли пройти на “зеленый”.

Свидетели рассказали, что благодаря помощи незнакомца, без риска для жизни смогли пройти минимум четыре человека.

Стоит отметить, что в данном месте светофор ломается уже не первый раз.