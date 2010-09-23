Пьяный пассажир метнул фонариком в пенсионерку в Стрельне

В среду, 24 августа, в Стрельне нетрезвый мужчина поссорился с водителем автобуса.

Пьяный мужчина кинул фонариком в 80-летнюю женщину в автобусе. Пенсионерку госпитализировали, рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

В среду, 24 августа, в Стрельне нетрезвый мужчина поссорился с водителем автобуса. Мужчина бросил в работника фонарик, но промахнулся и попал в затылок пожилой женщине.

Нетрезвого пассажира доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Женщину госпитализировали, врачи диагностировали у нее ушибленную рану теменной области.

Фото: Piter.tv

