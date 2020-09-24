Неработающий светофор стал причиной серьезного затора на Наставников

На дороге наблюдается 5-балльная пробка.

Утром 24 сентября на перекрестке проспектов Наставников и Косыгина образовался серьезный затор из-за сломанного светофора. Очевидцы поделились в сети фото и видео с места происшествия.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в настоящий момент на перекрестке наблюдается 5-балльная пробка. На снимках и видеозаписи видно, что дорога максимально перегружена транспортными средствами. Из-за поломки светофора автомобилистам, торопящимся на работу в будний день, пришлось самостоятельно разбираться, кто должен проехать первым нерегулируемый перекресток.

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Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"

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