Бабье лето бьет рекорды: сегодня в Петербурге +23

При переменной облачности обойдется без дождей.

Бабье лето в Петербурге в самом разгаре. В четверг, 24 сентября, синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит определять периферия обширного антициклона, накрывшего большую часть Европейской России. При переменной облачности дождей в этот день не ожидается, а температура воздуха на 5-6 градусов превысит климатическую норму. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня воздух в городе на Неве прогреется до +21…+23 градусов. В Ленобласти ожидается +19…+24 градусов тепла. Порывы юго-восточного, южного ветра достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

По словам синоптика, вчера, 23 сентября, в Петербурге был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В этот день столбики термометров в городе поднялись до +21,4 градусов, что на 0,8 градусов выше прежнего достижения 1989 года.

Ранее мы писали, что в Приморском районе Петербурга зацвела сирень.

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