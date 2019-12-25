В Приморском районе против осени "взбунтовалась" сирень

На деревьях набухли почки.

Утром 23 сентября житель Петербурга поделился в социальной сети "ВКонтакте" фотографиями необычного для середины осени явления. Кажется, сама природа "взбунтовалась" против холода. В Приморском районе начала распускаться сирень, а на деревьях набухли почки.

"Конец сентября. А в Приморском районе Санкт-Петербурга – весна! На деревьях набухают почки, вылезают погреться пушистые "котики" (как будто скоро вербное воскресенье!), а сирень и вовсе расцвела", - написал автор поста.

Чтобы погрузиться в зимний сон, деревьям нужны холода. Однако сейчас в Петербурге наступило бабье лето. Столбики термометров поднимаются до +18…+20 градусов. В таких погодных условиях неудивительно, что деревья устроили "бунт против осени".

"Будто зима для деревьев – лишь неизбежность, к которой они приспособились, не было бы зимы – стояли бы себе зеленые круглый год, как в Африке", - заключил петербуржец.

Ранее мы писали, что в среду Петербург накрыл густой утренний туман.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин