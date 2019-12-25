В Петербург пришло бабье лето

Температура воздуха сегодня поднимется до +18…+20 градусов.

В среду, 23 сентября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать периферия антициклона. Облака постепенно поредеют, а вероятность дождей останется близкой к нулю. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, температурные показатели сегодня продолжат повышаться. Столбики термометров в этот день поднимутся до +18…+20 градусов. В Ленобласти ожидается +16…+21 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что продолжительность жизни петербуржцев хотят увеличить до 78 лет.

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