Важнейшую роль в этом должны сыграть врачи-гериатры, которые занимаются профилактикой и лечением болезней пожилого возраста.

К 2030 году среднюю продолжительность жизни петербуржцев хотят увеличить до 78 лет. Такая задача входит в рамки реализации федерального проекта "Старшее поколение", пишет пресс-служба Смольного.

По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, важнейшую роль в этом вопросе должны сыграть врачи-гериатры, которые занимаются профилактикой и лечением болезней пожилого возраста. Они должны помочь пенсионерам сохранить автономность и независимость от внешнего мира. Для этого необходимо в первую очередь уделить внимание профилактике и раннему выявлению умственных нарушений, а также профилактике падений и переломов.

Сегодня в городе на Неве проживает почти 1,3 млн человек старше 60 лет. Они могут получить гериатрическую помощь в 16 поликлиниках, а также в шести стационарах.

Ранее было доказано, что с возрастом время для людей ускоряется.

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