Глава Украины рассказал о мотивации страны в плане евроинтеграции.

Зеленский рассчитывает на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году. Об этом глава Украины рассказал журналистам во время совместной пресс-конференции в Киеве с лидером Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидер страны отметил, что киевский режим ставит перед собой цель - вступление и интеграция в состав Евросоюза. Политик уверен, что у страны для этого есть все необходимые для этого предпосылки, а также мотивация, желание.

Я проинформировал председателя о том, какие решения были приняты Украиной, какого прогресса мы достигли, и отметил, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинские власти рассчитывают, что страна вступит в ЕС менее чем за два года после старта переговоров о ее вхождении в региональное сообщество. Такое заявление сделал премьер-министр Украины денис Шмыгаль на прошлой неделе.

Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України