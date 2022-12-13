Зеленский заявил, что попытается вернуть Крым, если Запад поставит оружие

Глава Украины напомнил, что полуостров Киев считает своей территорией.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевский режим попытается вернуть контроль над Крымом в том случае, если Запад поставит необходимое оружие. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на деловом завтраке, проведенном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Таким образом политик ответил на вопрос ведущего о том, действительно ли ВСУ и местные власти имеют намерение по возвращению или освобождению территории полуострова.

Это не намерение. Это наша земля, наша цель - деоккупировать все наши территории. Крым - это наша земля, территория. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжёлое вооружение, и мы вернём наше. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что администрация лидера Белого дома Джо Байдена начинает признавать, что киевскому режиму могут потребоваться дополнительные силы для осуществления. Однако эта ситуация станет угрозой для России, но, по мнению Вашингтона, усилит украинские позиции на будущих мирных переговорах.

Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины.

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation

