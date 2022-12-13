Зеленский назвал систему ПВО слабым местом Украины

Глава Украины рассказал о необходимости усилить национальную Air defense system.

Украинский президент Украины Владимир Зеленский назвал систему противовоздушной системы страны слабым местом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе делового завтрака, проводимого на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Политик пояснил, что Вооруженным силам Украины требуется усилить собственную Air defense system (ПВО). В октябре 2022 года он уже говорил журналистам о том, что сейчас на вооружении ВСУ есть лишь 10 процентов от необходимого количества таких ПВО-систем. В Пентагоне 8 ноября прошлого года отмечали, что первые два комплекса зенитно-ракетной системы NASAMS уже доставлены на Украину, а обучение по их использованию украинские военные прошли на территории европейского региона.

Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия.

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation

