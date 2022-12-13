Глава Украины рассказал о ситуации с оружием, которое есть у ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский посетовал на замедление боев из-за зимы и дефицита оружия. Соответствующее заявление глава государства сделал на деловом завтраке, организованном на полях Давосского всемирного экономического форума. Днем ранее политик уже упоминал об усталости сторон от кризиса в регионе. Он призвал Вооруженные силы Украины продвигаться вперед на линии фронта. Доя выполнения этих задач киевском у режиму в текущий момент требуется такое оружие, которое способно работать на большую дистанцию, чтобы оно доставало до позиций противника на поле боя. Глава страны добавил, что невозможно выезжать исключительно на собственной мотивированности и стойкости.

Нет стагнации, есть замедление процесса, замедление войны, я вчера об этом говорил, не только из-за того, что зима, а из-за крепости на поле боя... Мы разговаривали много раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного оружия. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский раскритиковал партнеров за "нерешительность по поставкам танков".

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation

