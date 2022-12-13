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Зеленский раскритиковал партнеров за "нерешительность по поставкам танков"

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Глава Украины рассказал о необходимости в военной помощи Запада.

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров со стороны Запада за "нерешительность по поставкам танков киевскому режиму. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Давосском всемирном экономическом форуме. Политик пояснил, что сейчас союзники не должны колебаться или  сравнивать свою поддержку с кем-то другим, говоря о том, что поддержка будет в том случае, если на это сначала решится кто-то другой.

Когда ты говоришь, что я дам танки, если еще кто-нибудь другой тоже даст танки; я помогу, когда кто-то в Европе тоже поможет. Мне думается, что не очень верная стратегия.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что он живой.

Фото и видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation
 

Теги: владимир зеленский, военная помощь, давосский экономический форум, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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