Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что он живой

Глава Украины рассказал о том, что не уверен, кто на самом деле принимает решения в Кремле.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, потому что не уверен, что его коллега все еще живой. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления по видеосвязи на деловом завтраке, организованном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее западные СМИ сообщили о том, что глава РФ может быть болен онкологией и "умрет очень скоро". Об этом упоминал прессе глава украинского ГУР Кирилл Буданов. На самом деле никаких подтверждений или доказательств этому нет, поэтому эти материалы являются дезинформацией и слухами.

Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения,. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине и процесс расширения НАТО.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English