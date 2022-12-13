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Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что он живой

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Глава Украины рассказал о том, что не уверен, кто на самом деле принимает решения в Кремле.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, потому что не уверен, что его коллега все еще живой. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления по видеосвязи на деловом завтраке, организованном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Ранее западные СМИ сообщили о том, что глава РФ может быть болен онкологией и "умрет очень скоро". Об этом упоминал прессе глава украинского ГУР Кирилл Буданов. На самом деле никаких подтверждений или доказательств этому нет, поэтому эти материалы являются дезинформацией и слухами. 

Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения,.

Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия Украине и процесс расширения НАТО.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English

Теги: владимир зеленский, владимир путин, давосский экономический форум, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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