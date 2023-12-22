Джон Миршаймер оценил влияние поставок артиллерии и ПВО на ситуацию на поле боя для ВСУ.

Москва легко сможет уничтожить новые поставки вооружений Украине, включая системы противовоздушной обороны. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог, профессор из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист заметил, что Вашингтон поставит Вооруженным силам Украины собственную артиллерию и передаст армии киевского режима несколько систем ПВО, которые могут сбивать боевые самолеты, беспилотники или крылатые ракеты.Однако аналитик предупредил президента Владимира Зеленского о том, что российские истребители, которые сбрасывают планирующие авиационные бомбы, могут летать на большом расстоянии и находиться вне зоны действия любых систем противовоздушной обороны, отправляемых Западом.

Вы можете быть уверены, что как только мы дадим системы ПВО украинцам, русские установят свои орудийные установки на эти новые системы и пойдут на все, чтобы уничтожить их так же, как они уничтожили предыдущие, которые мы ранее им передали. Джон Миршаймер, эксперт

"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive