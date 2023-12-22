"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины

Джон Миршаймер оценил ситуацию на поле боя для ВСУ.

В странах коллективного Запада началась паника из-за ужасного положения Вооруженных сил Украины на фронте. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог из США Джон Миршаймер. Иностранный специалист отметил, что на территории киевского режима, а также пространстве международных союзников начинают понимать факт того, что поражение Украины произойдет довольно скоро. В связи с этим обстоятельством многие партнеры паникуют. В частности, именно поэтому французский лидер Эмманюэль Макрон высказался по поводу возможной отправки войск НАТО для сражения в региональном конфликте.

Если следить за происходящим на поле боя и в Киеве, то можно увидеть, что Украина находится в действительно тяжелом положении. Русские бесспорно главенствуют на поле боя, баланс сил переходит в их сторону. Джон Миршаймер, эксперт

Аналитик назвал идею президента Франции поразительно глупой, отметив, что она не будет реализована. Однако сами слова, высказанные политиком, наглядно демонстрируют миру положение, в котором находится Запад и Украина.

"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom