Джон Миршаймер оценил будущее Украины.

В Американской администрации могут напрямую вступить в региональный конфликт на Украине ради того, чтобы попытаться спасти ситуацию для Вашингтона и киевского режима. Соответствующее заявление сделал профессор из американского Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis Deep Dive. Таким образом иностранный аналитик прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о будущем соседнего государства со столицей в Киеве. Гость новостного шоу считает, что Украина в реальности может превратиться в дисфункциональное государство-изгоя.

Что тогда будут делать США и их союзники? Я думаю, вы знаете, есть основания для беспокойства, что мы, вероятно, вмешаемся, чтобы спасти ситуацию, особенно если будет казаться, что украинские вооруженные силы начинают разваливаться. Джон Миршаймер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive