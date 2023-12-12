Джон Миршаймер уточнил, что Россия может получить под своей контроль новые территории.

Вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут отступать с территории конфликта из-за нехватки солдат и военной техники. Такая ситуация позволит России освободить еще больше земель из-под контроля армии киевского режима. Соответствующее заявление сделал профессор из американского Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis Deep Dive. Иностранец пояснил, что не может понять, почеу до сих пор коллективный Запад, видя поражение Вооруженных сил Украины, не принимает решение о переговорах с Москвой.

Я думаю, русские могут отбросить ВСУ назад и заставить их отступить. <…> Предполагаю, произойдет следующее: русские освободят <…> еще четыре области, возьмут Харьков и Одессу. В итоге они будут контролировать более сорока процентов территории Украины, которую она имела в 1991 году. Джон Миршаймер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive