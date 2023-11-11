"Будет расплата". Раскрыты причины страха США перед Израилем

Джон Миршаймер объяснил политику США в отношении еврецского государства.

Американская администрация поддерживает Израиль из-за внутриполитических соображений и опасений перед израильским лобби в Вашингтоне. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал политолог из США Джон Миршаймер. Иностранный политолог заметил, что в определенный период истории еврейское государство являлось важным стратегическим союзником, однако теперь всеобъемлющую и беспрецедентную поддержку властей США нельзя объяснить этими или даже моральными соображениями. Эксперт добавил, что особенно остро этот вопрос встает в свете того, как Израиль обращается с палестинцами в секторе Газа.

Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену. Джон Миршаймер, эксперт США

Джон Миршаймер объяснил готовность США поддерживать все действия Израиля собственными внутриполитическими целями. ОН пояснил, что с точки зрения американского законодательства лоббирование интересов иностранного государства не является преступлением.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom