"Возьмут больше": в США назвали территории, которых лишится Киев

Джон Миршаймер предрек заморозку украинского конфликта.

Москва будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины в ходе проведения своей специальной военной операции. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Centre for Independent Studies сделал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Иностранный аналитик заметил, что киевский режим лишится земель, после чего превратится в "дисфункциональное" государство. По мнению специалиста, к такому результату страну приведет неадекватное формулирование киевским режимом условий для переговоров с Россией.

Я думаю, что русские в результате займут больше территорий, чем они сейчас контролируют <…>. Русские возьмут значительную часть восточной и южной Украины. Джон Миршаймер, профессор в США

Эксперт из США выразил уверенность в том, что после потери Украиной территорий и ее окончательного превращения в несостоявшееся государство региональный конфликт будет заморожен.

Глава ЕК: на саммите ЕС будет просить деньги на Украину.

Фото и видео: YouTube / Centre for Independent Studies