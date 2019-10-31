Глава ЕК: на саммите ЕС будет просить деньги на Украину

Урсула фон дер Ляйен рассказала о темах, которые будут обсуждаться на саммите.

.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед участием в очередном саммите стран Евросоюза сообщила журналистам о том, что все последние события, включая конфликты на Ближнем Востоке и Украине, а также ухудшение ситуации с нелегальной миграцией, требуют дополнительного финансирования, которое она собирается просить у европейских лидеров на встрече в Брюсселе. Спикер заметила, что внешние вызовы призывают Брюссель действовать сообща и решительно. В частности, поддержать ВСУ в нуждах, а также предоставить большую гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа.

Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся. Урсула Фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК призвала расследовать удар по больнице в Газе.

Фото и видео: European Commission