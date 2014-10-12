Глава ЕК призвала расследовать удар по больнице в Газе

Урсула фон дер Ляйен не назвала виновных в трагедии.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, заявила региональном законодателям о необходимости тщательного расследования, а также наказания причастных и виновных лиц к удару по больнице, расположенной в секторе Газа. Однако чиновница из Евросоюза не назвала тех, кто, по ее мнению, стоит за этой трагедией в регионе палестинского анклава.

Нет оправдания удару по больнице, полной гражданских лиц. Все факты должны быть установлены, и виновные должны быть привлечены к ответственности. В этот трагический час мы все должны удвоить наши усилия по защите гражданского населения. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее глава верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал общественность немедленно установить все обстоятельства удара и наказать виновных.

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Фото и видео: YouTube / European Parliament