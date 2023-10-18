В ЕС заявили, что не прекратят поддержку Украины из-за обострения на Ближнем Востоке

Урсула фон дер Ляйен рассказала о новой программе для Киева.

В Европейской комиссии заявили, что не прекратят оказывать поддержку Украины из-за очередного регионального обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. В ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с руководителем Европейского Совета глава ЕЕ Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам о подготовке новой программы бюджетной помощи киевскому режиму. Мероприятие состоялось по итогам экстренной встречи по видеосвязи глав государств и национальных правительств стран Евросоюза.

Некоторые думают, что эти события могут нас отвлечь от оказания помощи Украине. Мы докажем, что они ошибаются. Мы уже готовим новую программу бюджетной помощи Киеву. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В Еврокомиссии заявили, что не могут осуждать тотальную блокаду Газы.

Фото и видео: YouTube / European Commission