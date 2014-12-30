В Еврокомиссии заявили, что не могут осуждать тотальную блокаду Газы

Эрик Маммер призвал Израиль к соблюдению международного права.

Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение на эту территории поставок воды, электричества и топлива всем жителям палестинского анклава. Однако Брюссель призывает Тель-Авив соблюдать международное право. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель ЕК Эрик Маммер. Он ответил на вопросы со стороныя европейских СМИ. Во время мероприятия итальянский журналист напомнил о том, что в октябре 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ударах по инфраструктуре Украины, квалифицировав подобные действия как "военные преступления". После чего последовал вопрос от иностранца о том, готова ли Европейская комиссия назвать "актом чистого террора решение отрезать от воды, электричества и топлива женщин и детей сектора Газа". Маммер счел, что глава ЕК делала заявления в специфическом контексте.

А ситуация, в которой находимся мы, когда продолжаются нападения из сектора Газа на Израиль, и Израиль находится в ситуации, когда он защищается на крайне сложном театре боевых действий. Поэтому мы здесь не можем оценивать, какие точные действия должен сделать Израиль, чтобы бороться с террористами ХАМАС. Эрик Маммер, спикер ЕК

Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая.

Фото и видео: European Commission