Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая

Европейская комиссия по результатам проводимого в настоящее время расследования в отношении государственных субсидий на поставляемые на территорию Евросоюза из Китая электромобили (транспортные средства с электрическими батареями), может ввести пошлины на такой импорт. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Олоф Гилл. Эксперт заметил, что изучение ситуации ведется в строгом соответствии с международными и европейскими стандартами и процедурами.
Всем заинтересованным сторонам, включая власти Китая и компании-экспортеры, будет дана возможность представить свои комментарии, доказательства и аргументы.
Олоф Гилл, сотрудник ЕК
ЕК не стала комментировать сообщения о том, что вступление Украины обойдется в €186 млрд.
Фото и видео: European Commission
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