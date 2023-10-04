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Еврокомиссия может ввести пошлины на импорт электрокаров из Китая

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Олоф Гилл рассказал о том, что в процессе расследования могут принять участие представители КНР.

Европейская комиссия по результатам проводимого в настоящее время расследования в отношении государственных субсидий на поставляемые на территорию Евросоюза из Китая электромобили (транспортные средства с электрическими батареями), может ввести пошлины на такой импорт. Такое заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Олоф Гилл. Эксперт заметил, что  изучение ситуации ведется в строгом соответствии с международными и европейскими стандартами и процедурами.

Всем заинтересованным сторонам, включая власти Китая и компании-экспортеры, будет дана возможность представить свои комментарии, доказательства и аргументы.

Олоф Гилл, сотрудник ЕК

ЕК не стала комментировать сообщения о том, что вступление Украины обойдется в €186 млрд.

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, импорт, китай, олоф гилл, пошлина, электрокары
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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