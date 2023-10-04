ЕК не стала комментировать сообщения о том, что вступление Украины обойдется в €186 млрд

Арианна Подеста оценила слова Урсулы фон дер Ляйен.

Европейская комиссия не комментирует публикацию в газете The Financial Times на основании утечки внутренних документов ЕС о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 миллиардов евро. Однако Брюссель подтверждает начало внутренней дискуссии о пересмотре регионального бюджета. Соответствующее заявление на брифинге сделала официальный представитель ЕК Арианна Подеста. Дополнительно чиновница добавила,что страны-члены ЕС должны провести дискуссию о будущем бюджета, путях его финансирования и объемах выделения средств.

Вы знаете, что мы не комментируем газетные сообщения с утечками. Думаю, мы не видели такое исследование. Как заявила Урсула фон дер Ляйен в своей речи о состоянии ЕС, мы работаем над серьезным пересмотром программ Евросоюза перед расширением. Арианна Подеста, сотрудница ЕК

В ЕС заявили о планах продления механизма приема беженцев с Украины.

Фото и видео: European Commission