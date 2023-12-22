ЕС выразил желание принять участие в конференции по Украине в Швейцарии

Набиля Массрали не знает, кто будет представлять ЕК на саммите.

Европейский союз поддерживает проведение конференции по Украине в Швейцарии, а также рассчитывает принять в ней участие. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе от 11 апреля сделала официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Иностранная чиновница заметила, что пока что не может сказать о том, что именно станет представлять Евросоюз на данном мероприятии.

Мы приветствуем проведение этой конференции… Будем рады принять участие, пока ожидаем приглашение. Набиля Массрали, сотрудница ЕК

Напомним, что власти Швейцарии организуют с 15 по 16 июня мирную конференцию по Украине. Встреча состоится недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать на событии. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил журналистам о том, что европейская страна не направляла Москве никакого приглашения для участия в саммите по Украине.

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Фото и видео: European Commission