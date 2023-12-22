Глава ЕК хочет ускорить работу по доходам от активов России

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, когда ВСУ получат российские деньги.

В Европейской комиссии рассказали о том, что предложили политическим лидерам стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе ускорить работу по использованию доходов от российских замороженных активов, которые должны быть направлены на военную помощь Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление перед журналистами сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на совместной пресс-конференции с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем по результатам первого дня мероприятия. Иностранка заметила, что уже первого июля союзники получат возможность перевести для армии киевского режима первый миллиард.

Я сказала лидерам, что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард. Урсула фон дер. Ляйен, глава ЕК

Главы Европейского союза по итогам саммита так и не приняли окончательное решение по утверждению предложения Еврокомиссии по применению доходов от замороженных активов России, направляемых для военной помощи Украине. Профильным министрам было предложено продолжить работу по этому направлению.

На саммите ЕС предложили меры против зерна из России и Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / European Commission