Урсула фон дер Ляйен хочет лишить Россию доходов.

Европейская комиссия предложила на саммите стран ЕС меры против российской и белорусской зерновой продукции. Соответствующее заявление перед журналистами сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на совместной пресс-конференции с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем по результатам первого дня саммита ЕС, организованного на территории Брюсселя. Иностранная чиновниц пояснила СМИ, что такие решения в сельскохозяйственной отрасли должны предотвратить региональную дестабилизацию на рынке. Постановление также призвано лишить Москву доходов от осуществления торговли со странами-членами Евросоюза.

Мы подготовили предложение о повышении пошлин на экспортируемые Россией и Белоруссией зерновые, семена масличных культур и продуты из них. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕС ожидает открытия переговоров с Украиной о членстве до конца июня.

Фото и видео: YouTube / European Commission