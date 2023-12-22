Глава ЕС ожидает открытия переговоров с Украиной о членстве до конца июня

Шарль Мишель надеется, что обсуждение вопроса стартует еще во время председательствования в ЕС Бельгии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель ожидает, что Евросоюз сможет до конца июня 2024 года официально открыть переговоры с украинскими властями о вступлении страны в состав регионального сообщества. Соответствующее заявление иностранец сделал перед журналистами, выступая на совместной пресс-конференции с рсулой фон дер Ляйен по результатам впервого дня саммита ЕС, организованного на территории Брюсселя. Спикер дал обещание "стоять плечом к плечу" с киевским режимом.

Я искренне надеюсь, что наша первая межправительственная встреча пройдет во время председательства Бельгии. Шарль Мишель, глава Евросовета

Напомним, что в письменном итоговом заявлении саммита ЕС по Украине и интеграции новых государств не указаны никакие сроки для начала переговоров с Украиной. В документе приветствуется прогресс Украины и Молдавии в продвижении необходимых реформ.

ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд.

Фото и видео: YouTube / European Commission