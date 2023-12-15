ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд

Шарль Мишель полагает, что страны достигнут консенсуса в следующем году.

Саммит Европейского союза не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Однако в Брюсселе рассчитывают достичь консенсуса со всеми странами в январе 2024 года. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге, проводимом по результатам первого дня встреч, поделился глава Европейского совета Шарль Мишель. Чиновник подчеркнул, что только одно государство выступает против программы. Речь идет о Венгрии.

Мы обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы. Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Я уверен, мы достигнем консенсуса. Шарль Мишель, глава Евросовета

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз отправил очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам, так как было принято решение открыть переговоры о вступлении в состав ЕС с Украиной и Молдавией. Шарль Мишель уточнил, что Швеция должна дополнительно утвердить решения саммита по Украине в своем национальном парламенте.

ЕС не рассматривает ХАМАС как участника конференции по Ближнему Востоку.

Фото и видео: YouTube / European Commission