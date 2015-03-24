ЕС не рассматривает ХАМАС как участника конференции по Ближнему Востоку

Шарль Мишель оценил статус ХАМАС для западного сообщества.

В Европейском союзе не считают, что радикальное движение ХАМАС может принять какое-либо участие в будущей мирной конференции по Ближнему Востоку. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Брюсселе по результатам первого дня саммита ЕС сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Он прокомментировал итоговый документ, в которых политические лидеры поддержали идею проведения международной мирной конференции по Ближнему Востоку "в скором времени". В рамках брифинга глава Евросовета ответил на вопрос о том, может ли палестинское движение быть задействовано в указанном событии.

ХАМАС - террористическая организация... я не вижу никакой роли для ХАМАС в такой конференции, где будет участвовать ЕС. Шарль Мишель, глава Евросовета

Говоря о возможных сроках созыва конференции, Шарль Мишель указал, что "в выводах саммита говорится "в скором времени". Он пояснил, что политики намерены достичь прогрессе в ближайшие недели или месяцы.

Шарль Мишель: ЕС заинтересован в доставке гумпомощи палестинцам.

Фото и видео: European Commission